Kiedyś produkowali tam piwo, a teraz jest piękna galeria. Centrum Nieelitarnej Sztuki w dawnym browarze

- Statystyki pokazują, że pieniądze nie były wydane bezcelowo. Budynek galeryjny na samą wystawę Zdzisława Beksińskiego ściągnął 47 tysięcy osób do Tychów. To jest bardzo dobry wynik. Szykujemy się do kolejnej dużej wystawy - Jerzego Dudy-Gracza i ze względu na to, że rzetelnie organizujemy naszą pracę, to Muzeum Śląskie chciałoby wspólnie prowadzić promocję. Mówiono nam, że to sukces, że miejsce, które nie jest znane jako galeria sztuki, było w stanie przyciągnąć tyle osób - dodała Będkowska.