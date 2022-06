Kiedy zakończy się wojna? Minister obrony podaje optymistyczne prognozy

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow powiedział w sobotę, że trudno jest przewidzieć, kiedy wojna z Rosją może się zakończyć, ale według jego optymistycznych prognoz może to nastąpić do końca roku. Ocenił, że Rosja nadal dąży do przejęcia całej Ukrainy. Reznikow ostrzegł też inne kraje, w tym Polskę, przed atakiem ze strony Rosji.