Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze black friday + 1 czarny piątek Przemysław Batorski 34 min. temu Kiedy wypada Black Friday 2019? Lista sklepów z największymi promocjami -20, -50, a nawet -70%. Wchodzimy w okres największych wyprzedaży, związany z corocznym Black Friday. Sprawdź, kiedy zacznie się czarny piątek i które sklepy najlepiej odwiedzić. Black Friday coraz bliżej. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kiedy wypada Black Friday 2019? Lista sklepów z największymi promocjami. Czym jest Cyber Monday? (Shutterstock.com) Black Friday 2019. Kiedy wypada w tym roku? W tym roku Black Friday wypada 29 listopada, w ostatni piątek miesiąca. Kiedyś Black Friday był jednodniową akcją i znano go tylko w Stanach Zjednoczonych. Dziś to maraton wyprzedaży, z których wiele zaczyna się już 22 listopada.Spodziewajmy się promocji w sklepach z odzieżą, drogeriach, marketach z wyposażeniem wnętrz i w handlu internetowym. Według badań, podczas Black Friday przeciętny Polak wyda między 300 a 600 złotych na zakupy. Eksperci spodziewają się, że 29 listopada 2019 roku w naszym kraju zostanie pobity rekord obrotów w handlu detalicznym, a w ręce handlowców popłyną setki milionów złotych. Black Friday jest czarnym piątkiem także w innym znaczeniu, mniej przyjemnym niż szał zakupów. Według strony http://blackfridaydeathcount.com, czarny piątek ma na koncie już 12 ofiar śmiertelnych i 117 rannych. Mowa oczywiście o stratach poniesionych przez amerykańskich konsumentów, którzy co roku stają do walki o niewiarygodnie przecenione produkty. Black Friday 2019. Lista sklepów z promocjami Na czarny piątek wiele najbardziej znanych sieciówek przygotowuje duże promocje. Adidas oferuje kody rabatowe na 20 do 50 procent ceny wybranych produktów – największe przeceny będą tuż przed Black Friday i Cyber Monday. Groupon wabi zniżkami do 50 złotych, Sephora – rabatem do 30% na wybrane kosmetyki. Przedstawiamy listę sklepów, które biorą udział w Black Friday: 4F

Black Friday a Cyber Monday. Kiedy wyprzedaże w sklepach internetowych? Trzy dni po Black Friday nadejdzie okazja do złowienia promocji w sklepach internetowych. Cyber Monday, czyli Cyfrowy Poniedziałek, cieszy się wielką popularnością także wśród Polaków. Nie tylko sieci sklepów z elektroniką, takie jak Media Markt czy RTV Euro AGD wprowadzają wtedy szczególne zniżki. Na duże przeceny natkniemy się także w sklepach z odzieżą (Vistula, answear, Orsay) czy drogeriach (Perfumesco, Douglas). Cyber Monday to oczywiście pierwszy poniedziałek po Black Friday – w 2019 roku wypada 2 grudnia.