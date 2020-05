Kiedy wesela w Polsce, dla ilu gości? Wkurzone panny młode nie podarują politykom obostrzeń

- Jesteśmy potęgą i oby politycy mieli świadomość, że jeśli zepsują komuś wymarzoną uroczystość, to będzie miało to znaczenie podczas najbliższych wyborów - zapowiada Andżelika, panna młoda, która po dwóch latach przygotowań zaplanowała ślub pod koniec czerwca 2020. Sala wynajęta, zaproszenia wydrukowane, goście potwierdzeni, kapela zamówiona.

Kiedy wesela w Polsce? Andrzej Duda dociskany pytaniami

Od kilku tygodni o sile panien młodych przekonują się rządzący politycy. Już na każdej konferencji, transmisji live w internecie padają pytania i komentarze "co z weselami", "50 osób na weselach to za mało", "uwolnić wesela". Prezydent Andrzej Duda już dwukrotnie był pytany o wesela podczas sesji pytań i odpowiedzi z internautami. - Bardzo, bardzo, bardzo często o to pytacie. Wiem jakie to trudne. Ja ciągle pytam o wesela ministra zdrowia. Zapewniam państwa, że jak tylko będzie to możliwe, ograniczenia zostaną zniesione - tłumaczył prezydent.