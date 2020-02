Kiedy tłusty czwartek 2020? Sprawdzamy też daty ostatków i Środy Popielcowej

Już w lutym czeka nas tłusty czwartek 2020. To popularne w Polsce święto rozpoczyna ostatki. Zaraz po nim przypada się też Środa Popielcowa. Kiedy wypadają te święta? Sprawdzamy kalendarz na ostatni dni lutego.

Kiedy tłusty czwartek 2020?

To pytanie od jakiegoś czasu coraz częściej pojawia się w myślach wielu Polaków. Ponieważ data święta łasuchów uzależniona jest od terminu Wielkanocy, święto to, co roku przypada w innym terminie. Tłusty czwartek zawsze obchodzimy w ostatni czwartek poprzedzający Środę Popielcową. W 2020 roku pączkami będziemy zajadać się 20 lutego.