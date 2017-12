Kiedy przestanie wiać? Ostrzeżenia IMGW

Wiatr sięgający w porywach 90 km i zacinający deszcz - takie warunki wciąż panują na Pomorzu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla nadbałtyckich miejscowości. Wichura może jeszcze sprawić kłopoty także mieszkańcom regionów w głębi lądu. Meteorolodzy ostrzegają też przed wzbierającymi rzekami na północnym wschodzie.

Kiedy przestanie wiać?

W całej Polsce trwa usuwanie skutków nawałnicy w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. Jak podaje RMF FM, przed południem bez prądu pozostawało ok. trzech tysięcy odbiorców na Pomorzu, tysiąc na Mazowszu oraz ok. 400 w województwie lubelskim.

We wtorek w całej Polsce wiatr powinien słabnąć. Na północnym zachodzie i na południowym wschodzie Polski okresami będzie jeszcze dość silny. Na wybrzeżu w porywach osiągnie prędkość do 55 km/h, na Podkarpaciu do 65 km/h, a wysoko w górach 90 km/h - informuje tvn24.pl.