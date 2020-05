Kiedy otwarcie granic? Jadwiga Emilewicz wskazała możliwy termin

Otwarcie granic. Jadwiga Emilewicz o terminie

Wprowadzono także tymczasowe kontrole graniczne. Na polskiej granicy miały one początkowo obowiązywać od 15 do 24 marca, ale ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji kilka razy informowało o przedłużeniu terminu. Obecnie zamknięcie granic obowiązuje do 12 czerwca. Jak przyznała wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz , już wkrótce może być zniesiony przepis o zamknięciu granic RP .

Otwarcie granic. Kiedy termin?

- My również zakładamy, że jeśli sytuacja będzie się rozwijać nie w szybszym tempie niż ma to miejsce teraz, to po 15 czerwca będzie możliwe otwarcie granic. Mówię to z dużą rezerwą - przyznała w rozmowie z Polsat News wicepremier i minister rozwoju, Jadwiga Emilewicz.