Kiedy koniec śledztwa ws. katastrofy smoleńskiej? Jest odpowiedź wiceministra

- Pełna prawda o katastrofie smoleńskiej jest jeszcze przed nami - oznajmił we wtorek wiceminister sprawiedliwości. Dopytywany o to, kiedy należy spodziewać się zakończeni śledztwa ws. Smoleńska odparł, "że prokuratura chciałaby, żeby opinia końcowa była jej przekazana do końca roku".