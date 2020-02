Kiedy jest tłusty czwartek 2020? Dlaczego tego dnia jemy pączki?

Już za mniej niż 2 tygodnie będziemy bezkarnie zajadać się pączkami. W tłusty czwartek wielu Polaków pozwala sobie na odstępstwa od codziennej diety, wierząc, że zjedzenie pączka przyniesie im szczęście.

Kiedy jest tłusty czwartek 2020?

Kiedy ostatki 2020?

Tłusty czwartek związany jest również z ostatkami. W wielu regionach ostatki to ostatni dzień karnawału inaczej zwany śledzikiem. W tradycji mianem ostatek określa się jednak okres między tłustym czwartkiem a wtorkiem poprzedzającym Środę Popielcową. Oznacza to, że ostatki 2020 rozpoczną się 20 i potrwają do 25 lutego.