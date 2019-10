WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze halloween Przemysław Batorski 1 godzinę temu Kiedy Halloween 2019. W jaki sposób obchodzimy to święto? Na koniec października czeka nas spotkanie z amerykańską popkulturą. Halloween, święto strasznych historii i dobrej zabawy, obchodzimy także w Polsce. Sprawdź, jak przygotować się na ten dzień. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kiedy wypada Halloween 2019? Sprawdź datę i przygotuj się na zabawę. (flickr.com) Halloween to stosunkowo świeża tradycja wywodząca się ze Stanów Zjednoczonych. Kraj mieszanki kultur wyprodukował rozrywkowe święto, które może zagościć w każdym miejscu na świecie. Lubią je szczególnie dzieci, ale chętnie dołączają do nich dorośli. Halloween pojawia się także w Polsce. Halloween. Skąd wywodzi się to święto? W 2019 roku Halloween wypada w czwartek 31 października. Nie jest to święto ruchome – zawsze obchodzi się je w ostatni dzień miesiąca. Jego data wynika z pomieszania tradycji chrześcijańskich i pogańskich. Wigilia Święta Wszystkich Świętych to po angielsku "All Hallows' Eve", w uproszczeniu: "Hallowe'en", co oznaczało "wieczór świętych". 1 listopada to obchodzona w kościele katolickim, anglikańskim, metodystycznym i innych odmianach protestantyzmu uroczystość ku czci tych, którzy już dostali się do nieba. Na przełomie października i listopada wypadały pradawne pogańskie święta ku czci zmarłych przodków. Wierzono, że w tym czasie duchy powracają do swoich domów. Celtowie nazywali ten dzień Samhain, czyli koniec lata. Także z tego względu Halloween znajduje się pod ostrzałem części chrześcijan, którzy dopatrują się w nim powrotu do niemal zapomnianej tradycji pogańskiej. Obecnie Halloween najchętniej celebrują dzieci. W ostatni wieczór października biorą udział w maskaradach i konkursach. Najmłodsi przebrani w straszne kostiumy – od szkieletów i wilkołaków po bohaterów serii "Gwiezdne wojny" – chodzą od domu do domu, prosząc sąsiadów o słodycze: "trick or treat". Kto nie da gościom cukierków, zasłuży na "psotę". Nic dziwnego, że Halloween zainspirowało liczne horrory. Halloween 2019 to maskarady, konkursy i wielkie zakupy Wydrążona dynia z wyciętym kształtem potwornej twarzy, czarownice, czarne koty, zombie – to tylko niektóre symbole święta, podczas którego na ulicach amerykańskich miast pojawiają się wszelkie potwory. Do nieletnich chętnie dołączają dorośli, którzy też lubią się przebierać. Różne grupy wiekowe mają dziś te same upodobania. Według handlowców, dzieci preferują kostiumy Batmana czy księżniczki, podczas gdy ich rodzice stawiają na piratów i postaci z "Avengersów". Niektóre halloweenowe zwyczaje dały się przenieść na grunt polski. Dorośli korzystają z ofert teatrów, kin i nocnych klubów, zaś dzieci przychodzą do szkół w przebraniach. Rynek zalewają trupie maski, sztuczne rany i inne nadające się do straszenia gadżety. Sondaże mówią jednak, że w gry związane z Halloween angażuje się nie więcej niż 13% Polaków. Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące