Kiedy banknot z wizerunkiem Lecha Kaczyńskiego? NBP podaję datę

Banknot z wizerunkiem Lecha Kaczyńskiego trafi do obiegu w listopadzie 2021 r. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński w sobotę podpisał wzór projektu okolicznościowego, kolekcjonerskiego banknotu.

Projekt ten zapowiadany był już w zeszłym roku. Jak podaje we wtorek gazeta.pl, plany co do tego przedsięwzięcia zarysowały się już nieco konkretniej. Znany jest także nominał i nakład banknotów.