Kętrzyn. 4-letnie dziecko w samej bieliźnie błąkało się po mieście bez opieki. Rodzice byli pijani

Kętrzyn. Samotnym dzieckiem zaopiekował się policjant

Policjant powiadomił dyżurnego miejscowej komendy i do czasu przybycia patrolu zaopiekował się chłopcem. Po przewiezieniu na komisariat policjanci zaczęli wyjaśniać sprawę.

- Chłopczyk wskazał ulicę, na której mieszkał. Policjanci zaczęli pytać tam mieszkańców, czy ktoś go zna. W ten sposób dotarliśmy do siostry dziecka, a następnie do jego rodziców - powiedziała w piątek Wirtualnej Polsce st. sierż. Anna Baluta, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie.