Kelnerka w USA dostała 10 tys. dolarów napiwku. Szybko została zwolniona

Załoga była zbudowana. Na koncie restauracji w mediach społecznościowych ukazał się pozytywny post. "W czasach, gdy dzieje się tak wiele, chcieliśmy podzielić się tym wydarzeniem i podziękować osobie, która dokonała tego zmieniającego życie czynu. Czasami zdarza się cos niesamowitego. Zobaczyliśmy to w naszej restauracji. Każdemu, kto robi dla siebie i innych, co może, dziękujemy. Doceniamy to. Trzymajcie się i dzielcie się miłością, gdzie tylko możecie" - napisali pracownicy kawiarni. Strona Mason Jar Cafe już jednak została usunięta.