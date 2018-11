Kazimierz Kutz ciężko chory. Anna Dymna organizuje pomoc

Informacja o problemach zdrowotnych Kazimierza Kutza poruszyła środowisko filmowe. W zorganizowanie pomocy reżyserowi zaangażowała się aktorka Anna Dymna. Uruchomiła specjalne subkonto, na które można wpłacać pieniądze na rehabilitację byłego posła i senatora.



O złym stanie zdrowia Kazimierza Kutza pisaliśmy w WP kilka dni temu. 89-letni reżyser na co dzień mieszka w domu opieki w Józefowie. Przez wiele lat walczył z rakiem prostaty i pokonał go. Niedawno znów trafił do szpitala. Jego stan wymaga kosztownej rehabilitacji neurologicznej.