Nieoczekiwana oferta Kazachstanu w sprawie Rosji. "Unia zainteresowana"

Kazachstan chce pośredniczyć w handlu z Rosją

Kazachstan ma uprzywilejowany dostęp do rynku rosyjskiego poprzez Euroazjatycką Unię Gospodarczą. Chce to wykorzystać, jednak nie bez konsultacji Unią. - Właśnie omówiliśmy to z Komisją, czy to w porządku - powiedział Sulejmanow. - Otrzymaliśmy satysfakcjonującą odpowiedź, że tak długo, jak przestrzegany jest system sankcji i uwzględniane są wszelkie traktaty o unikaniu podwójnego opodatkowania, wszystko jest zgodne z literą prawa.