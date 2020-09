Katowice. Klub sportowy jak pralnia pieniędzy

W śledztwie ustalono, iż osoby zatrzymane w okresie od stycznia 2012 r. do lipca 2019 r. przyjęły co najmniej 365 nierzetelnych faktur VAT. Dotyczyły one fikcyjnej sprzedaży m.in. usług reklamowych i zostały wykorzystane przez przedsiębiorców do bezpodstawnego obniżenia podatku VAT. Straty skarbu państwa oszacowano na ponad 5 mln zł.