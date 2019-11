Katowice. Pieniądze wyrzucone w błoto? Miał być skatepark, a jest... bubel

To nie żart. W katowickim budżecie obywatelskim na budowę nowego skateparku przeznaczono 400 tys. zł. Tyle kosztowały kanciaste rampy, pomiędzy którymi rosną drzewa oraz kostka brukowa, którą została wyłożona nawierzchnia. Internauci nie zostawili na kontrowersyjnej inwestycji suchej nitki.

"Kolejny przykład marnotrawienia pieniędzy podatników. Nowo powstały "skate-park" z Budżetu Obywatelskiego 2018 kosztował 400 tysięcy złotych. Na załączonym zdjęciu doskonale widać, że miejsce, które będzie miało służyć jako skate park dla młodzieży, nie nadaje się kompletnie do niczego. Począwszy od złej nawierzchni z kostki, po wątpliwie zaprojektowane przeszkody z drzewami po środku i kompletnie nieprzemyślaną powierzchnię, która po prostu nie pozwala na swobodną jazdę" - grzmi w serwisie Wykop jeden z internautów.

Zielone światło na budowę

"Na każdym etapie realizacji zadania - szczególnie projekt - było ono konsultowane zarówno z wnioskodawcą, jak również środowiskiem skate subkultury. Wszystkie elementy inwestycji - w tym także nawierzchnia, co warto zaznaczyć z kostki bezszwowej ułożonej bez fugowo - były zaakceptowane" - przekonuje Ewa Lipka, rzecznik UM w Katowicach w wywiadzie dla "Dziennika Zachodniego". Mówi też, że w maju projekt w całości przesłano do Rady Jednostki Pomocniczej oraz zaprezentowano go bez uwag w powiatowej społecznej radzie ds. niepełnosprawnych.