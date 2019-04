Katedra Notre Dame: wzruszająca historia zdjęcia zrobionego godzinę przed pożarem

23-letnia amerykańska turystka na godzinę przed pożarem zrobiła zdjęcie katedry Notre Dame. Uwieczniła na nim nie tylko dzieło gotyckiej architektury, ale także tłum turystów. Na pierwszym planie znalazł się młody mężczyzna bawiący się ze swoja córką. Turystce udało się ich odnaleźć dzięki "magii Twittera".

Amerykańska turystka, gdy zauważyla na wyświetlaczu aparatu fotograficznego, że utrwaliła moment zabawy ojca z córką, chciała podejść do mężczyzny i zapytać się, czy nie chciałby mieć tego zdjęcia na pamiatkę. Nie zrobiła tego jednak, ruszyła w stronę Luwru - kolejnego miejsca, które zamierzała tego dnia zwiedzić.

Brooke Windsor we wtorek zamieściła zrobione przed pożarem katedry zdjęcie na swoim profilu na Twitterze. "Twitterze, jeśli masz jakąś magiczną moc, pomóż mi ich odnaleźć" - napisała, apelując do użytkowników serwisu, by pomogli jej w poszukiwaniu uwiecznionego na zdjęciu mężczyzny i małej dziewczynki.