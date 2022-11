Katastrofa w Kolumbii. Samolot uderzył w dom

Jak podaje AFP, w Kolumbii doszło do katastrofy lotniczej. Mały samolot miał odbyć lot z Medellín do gminy Pizarro w sąsiedniej prowincji Choco. W pewnym momencie doszło do awarii silnika. Tuż po jej zgłoszeniu maszyna runęła na ziemię, uderzając w dach domu. W samolocie znajdowało się osiem osób - sześciu pasażerów i dwóch członków załogi. Wszyscy zginęli.