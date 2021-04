Katastrofa w Indonezji. Dramatyczny los łodzi podwodnej

Indonezja. Odnaleziono zatopioną łódź podwodną

Tragedia w Indonezji. Łódź podwodna pękła na trzy części

Początkowo służby Indonezji informowały też o tym, że przypuszcza się, iż zaginiona łódź podwodna zatonęła na głębokości około 700 metrów. To o około 500 metrów głębiej, niż wynosi poziom zatapialności tej jednostki, a co za tym idzie - ciśnienie napierające na okręt znacząco przekraczało to, co łódź mogła w rzeczywistości wytrzymać.