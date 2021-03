Katastrofa smoleńska. TVP ujawnia fragmenty nagrania z poufnego spotkania Tuska i Klicha

Katastrofa smoleńska. Klich skarży się premierowi

Dodał on, że "jak był u pana ministra Grabarczyka, to miał nadzieję na spotkanie" podczas posiedzenia rady ministrów", tak, by mógł rozwiać wszelkie wątpliwości, dotyczące podstawy prawnej prowadzenia dochodzenia w sprawie katastrofy smoleńskiej.

Katastrofa smoleńska. Tusk do Klicha: to było pańskie zadanie?

- Prawdziwe źródło niepokoju w Polsce, to jest to, czy to zrobili Rosjanie. To są najgroźniejsze spekulacje - dodał ówczesny premier.

Edmund Klich, jak poinformowano w "Magazynie Śledczym:, odmówił spotkania przed kamerą. - Gdyby to było na poziomie wyższym niż akredytowany i byłoby to nagłośnione w opinii publicznej, to wtedy może Rosjanie by się bardziej ugięli w tamtym czasie. Jak mówię, że musiałem wymusić na premierze spotkanie, to niektórzy mówią, że po co premiera w to angażować. Ja mówię: zginął prezydent, a premier ma się nie angażować? To, co musiałoby się stać, żeby premier się miał zaangażować? - pytał w rozmowie telefonicznej z reporterem programu "Magazyn Śledczy" Edmund Klich.