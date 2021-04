Katastrofa kolejowa w Czechach. Pociąg wiózł łatwopalny gaz

Do zderzenia pociągów w miejscowości Svietec doszło w niedzielę około godziny 14.00. Jak poinformował rzecznik lokalnej straży pożarnej Lukasz Marvan, Jeden ze składów zapalił się, co stwarzało duże niebezpieczeństwo z uwagi, że jego ładunkiem był łatwopalny propan należący do spółki Unipetrol będącej własnością PKN Orlen. Na szczęście, na miejscu okazało się, że substancja nie stwarza zagrożenia wybuchem. Drugi pociąg przewoził węgiel.