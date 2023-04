Katastrofa budowlana w Nowym Jorku. Nie żyje jedna osoba

- To była wyjątkowo niebezpieczna akcja dla naszych strażaków. Nasza jednostka robotyki była w pobliżu. Bardzo szybko pojawiła się na miejscu zdarzenia. Wprowadziliśmy do budynku naszego psa-robota. Mogliśmy zobaczyć, co się dzieje w środku, następnie do akcji wkroczyły drony, za pomocą których przeprowadziliśmy przeszukania i oceniliśmy sytuację - powiedział szef nowojorskiej straży pożarnej John Esposito.