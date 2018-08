Katastrofa awionetki w Klikowie. Nie żyje jedna osoba

Prywatny samolot z Niemiec uderzył dziobem o ziemię w Klikowie (na pograniczu woj. lubuskiego i dolnośląskiego). Sprawą zajmuje się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych.

Do wypadku doszło na terenie leśnym w Klikowie, ok godz. 14:30. Prywatny samolot spadł, uderzając dziobem w ziemię. - Cały przód jest roztrzaskany, nie wiadomo nawet jaka to maszyna - mówi w rozmowie z tvn24.pl st. kpt. Maciej Iwko ze straży pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.