Katarzyna Lubnauer może stracić stanowisko. Konwencja Nowoczesnej w niedzielę

Choć mówi się o tym od kilku tygodni, to już w najbliższą niedzielę może stać się faktem. Katarzyna Lubnauer może złożyć rezygnację z funkcji przewodniczącej Nowoczesnej. Na jej miejsce jest już nowy kandydat.

Według nieoficjalnych informacji PAP wynika, że na fotelu szefa Nowoczesnej Lubnauer może zastąpić Adam Szłapka. Poseł jest obecnie sekretarzem ugrupowania założonego przez Ryszarda Petru . W jesiennych wyborach do parlamentu zdobyło ponad 50 tys. głosów w Poznaniu - był to tym samym drugi najlepszy wynik w stolicy Wielkopolski.

Osoba zbliżona do Nowoczesnej twierdzi, że zmiana przewodniczącej jest podyktowana niezadowoleniem w partii. - Nie jesteśmy w miejscu, w którym wyobrażaliśmy sobie, że będziemy, gdy Katarzyna Lubnauer przejmowała stery od Ryszarda Petru. Z samodzielnej partii staliśmy się partią, która jest zależna od Platformy Obywatelskiej - przyznawał w rozmowie z PAP.

Z kolei szefowa Nowoczesnej zapewniła, że to od niej będzie zależało, czy w niedziele zostaną podjęte "jakiekolwiek decyzje personalne". Katarzyna Lubnauer zaznaczyła jednocześnie, że "podstawowym celem konwencji będzie podsumowanie wyborów parlamentarnych".

- Bardzo poważnie rozważam, co dalej i poważnie zastanawiam się, czy nie zrezygnować. Mam czas do niedzieli, by podjąć decyzję - dodała Lubnauer w rozmowie z RMF.