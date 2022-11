Kasyno, poker i ruletka. Tak się bawi państwowa spółka. "Duża niezręczność"

"Wskazywanie mnie jako jednego z organizatorów jest absurdem. Prezesem Enei jest pan Paweł Majewski i jeśli organizuje tego typu wyjazd, to najprawdopodobniej odbywało się to za jego aprobatą. W momencie, kiedy dowiedziałem się o zabawie uczestników z kasynem w tle, powiadomiłem wicepremiera Jacka Sasina z sugestią wyciągnięcia konsekwencji. Uważam, że zawsze powinno zachowywać się skromnie i z umiarem, ponieważ są to środki publiczne, tym bardziej w dobie wysokich cen energii. Co do osoby pana Tomasza Siwaka, to według mojej wiedzy nie był uczestnikiem tego wyjazdu ani organizatorem. Ocena pracy prezesa Enei należy do wicepremiera Jacka Sasina" - przekazał nam poseł Suski.