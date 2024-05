Kasacja oddalona. Zakup Polska Press będzie tajemnicą

Kulisy tej transakcji do dziś nie są znane. Informacje na ten temat próbowała zdobyć Sieć Obywatelska Watchdog Polska, organizacja wspierająca prawo do informacji oraz jawność wydatków publicznych w Polsce. W grudniu 2020 r., jeszcze przed oficjalnym przejęciem, starała się uzyskać od Orlenu analizy ekonomiczne i analizy ryzyka dotyczące przejęcia, a także umowy kupna-sprzedaży razem z załącznikami i aneksami. Ale koncern odmówił, twierdząc, że nie stanowią one informacji publicznej, a poza tym są tajemnicą przedsiębiorstwa. Dlatego 2 sierpnia 2021 Watchdog złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, rozpoczynając kilkuletnią procedurę sądową.