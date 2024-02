Kary dla polityków PiS. Doszło do pomyłki. Hołownia przeprasza

Hołownia: osobiście ją przeproszę

W środę Hołownia zapytany o sprawę Katarzyny Sójki, która zwróciła się do niego z prośba o sprostowanie i pokazanie nagrań z tych zajść poinformował, że w rano komendant Straży Marszałkowskiej przyszedł do niego z przeprosinami, "że wprowadził w błąd marszałka Sejmu, prezydium Sejmu w odniesieniu do poseł Sójki".