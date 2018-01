Karmienie naturalne kontra karmienie butelką

Sposób karmienia noworodka powinien być świadomym wyborem każdej mamy. Na podstawie aktualnej wiedzy kobiety zachęca się do karmienia piersią. To metoda naturalna i niezwykle wygodna. Jednak niektóre mamy z różnych względów decydują się na karmienie mlekiem modyfikowanym.

Karmienie piersią jest przy tym niezwykle wygodne. Nie trzeba sterylizować smoczków i butelek. Pokarm ma zawsze odpowiednią temperaturę i nic nie kosztuje. Nadaje się do mrożenia. Jeśli kobieta planuje dłużej karmić piersią, warto kupić laktator (np. Phillips Avent). Przyda się, gdy pojawią się kłopoty z laktacją lub gdy mama będzie chciała ściągnąć pokarm na zapas. I to zdaje się być jedyny wydatek związany z karmieniem piersią.

Na początku karmienie piersią nie zawsze jest łatwe. Mogą wystąpić problemy, które zniechęcą matkę do tego sposobu żywienia dziecka. W takiej sytuacji dobrze jest skonsultować się z certyfikowanym doradcą laktacyjnym i poszukać wsparcia u innych mam. Warto też mieć świadomość, że nawał pokarmu, bolesność brodawek czy zapalenie piersi to problemy przejściowe, które z pomocą specjalisty stosunkowo łatwo wyeliminować. Z czasem karmienie piersią staje się niezwykle naturalne i proste.

Jeszcze w latach 60. i 70. XX wieku nie widziano zbyt wielu różnic między mlekiem matki a mlekiem modyfikowanym. Wielkie koncerny bardzo starannie przygotowywały mieszanki, by były jak najbardziej zbliżone do składu kobiecego mleka. Do dzisiaj są one wzbogacane, np. w kwasy DHA, błonnik, probiotyki, ale nigdy nie uda się odtworzyć unikatowych właściwości naturalnego pokarmu.