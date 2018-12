Karmi bezdomnych, pomaga kobietom w potrzebie. "Urzędnicy chcą mnie tego pozbawić"

Katarzyna Szymańska od lat prowadzi na warszawskiej Woli restaurację. Ale to nie jest zwykła knajpka. Pomaga tam kobietom w trudnej życiowej sytuacji i rozwozi jedzenie osobom bezdomnym. Urzędnicy chcą jej jednak odebrać to miejsce. Zabrali jej kuchenne sprzęty, ale szybko dostała wsparcie i znów może gotować dla potrzebujących.

Kasia walczy z urzędnikami od kilku lat, by przedłużyli jej umowę na wynajem. – Od dawna chcą mi odebrać ten lokal. Jakiś czas temu urząd mnie informował, że lokal ma podpisaną umowę z innym najemcą. To gdzie on jest? Nikt do mnie nie przyszedł, że ma taką umowę. Potem składałam drugi wniosek i teraz mi odpowiedziano, że lokal nie będzie przeznaczony do najmu – załamuje ręce Szymańska.