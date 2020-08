Karkonosze. Karkonoski Park Narodowy ostrzega przed naciągaczami

Karkonosze. Uwaga na naciągaczy

W Karkonoskim Parku Narodowym znaleźli się oszuści, którzy próbują zarobić na przyjeżdżających w Karkonosze turystach. Kręcą się w pobliżu wejścia do parku i tam nakłaniają turystów, by na granicy KPN oddali swoje kupione wcześniej bilety.

Bilety wstępu do Karkonoskiego Parku Narodowego nalezy zachować do kontroli

Bilety do Karkonoskiego Parku Narodowego można kupić online na stronie internetowej parku. Sprzedaż biletów jest prowadzona przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Ponadto bilety można nabyć w punktach kasowych Karkonoskiego Parku Narodowego oraz w punktach mobilnych – osoby, które je sprzedają, są ubrane w służbowy strój, oznaczenie KPN i eParki.pl oraz mają identyfikator z upoważnieniem do sprzedaży biletów wstępu na teren Parku.

Bilety do KPN należy zachować do kontroli. "Prosimy turystów, aby zachowywali zakupione bilety do kontroli na terenie KPN" – przypominają pracownicy parku.