Kardynał zataił przypadek księdza-pedofila? Sprawa z Niemiec w Watykanie

W kwestii molestowania seksualnego przez księży kardynał Rainer Woelki z archdiecezji kolońskiej zawsze obiecywał wyjaśnianie wątpliwości. Teraz musi zmierzyć się z zarzutami pod własnym adresem. Kolońskiego kardynała obwinia się, że w 2015 roku nie zgłosił do Watykanu zarzutów wobec księdza ze swojej archidiecezji.

W odpowiedzi na te zarzuty kard. Woelki zwrócił się teraz dopiero do papieża z prośbą o wyjaśnienie sprawy - poinformowała archidiecezja w Kolonii. "W dalszym ciągu obowiązuje zasada, że zaniedbania w podejściu do przemocy seksualnej muszą być ujawnione, niezależnie od tego, kogo dotyczą. To dotyczy również mnie" - przekazał w oświadczeniu Woelki.