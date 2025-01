Kardynał Ryś krytykuje banery Brauna. "To niedopuszczalne"

Kardynał Grzegorz Ryś skrytykował banery Grzegorza Brauna z napisem "Chanuka czy Boże Narodzenie. Europo! Wybór należy do Ciebie". Hierarcha podkreślił, że są one sprzeczne z nauczaniem Kościoła. - Jeśli ktoś po raz kolejny stawia taką alternatywę w Europie, to robi rzecz niedopuszczalną - stwierdził.