Kardynał Kazimierz Nycz pisze do wiernych. Podziękował za wsparcie

1 kwietnia kardynał Kazimierz Nycz zasłabł podczas nabożeństwa w archikatedrze warszawskiej. Został przetransportowany do szpitala MSWiA. Po wykonaniu badań okazało się, że duchowny doznał "niewielkiego w stopniu udaru niedokrwiennego". Niemal dwa tygodnie później rzecznik prasowy arcybiskupa przekazał, że kapłan opuścił szpital i czeka go rehabilitacja .

W środę kard. Nycz wystosował list do wiernych i duchownych. Podziękował w nim wszystkim osobom biorącym udział w walce z epidemią koronawirusa, w tym m.in. medykom. Zwrócił się też do tych, którzy wspierali go przejściu udaru.