Kard. Stanisław Dziwisz krytykowany po wywiadzie. "Zaorał sam siebie"

We wtorek kard. Stanisław Dziwisz był gościem Piotra Kraśki w TVN24. Duchowny odpowiadał m.in. na pytania o sprawę Janusza Szymika, który był molestowany przez księdza ze swojej parafii.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski twierdzi, że przekazał Dziwiszowi list mężczyzny. - Zaleski przychodził do mnie nie raz, ale rozmowy na ten temat sobie nie przypominam. Szczególnie, że ta sprawa nie należała do mnie, tylko do ordynariusza w Bielsku-Białej - stwierdził kard. Dziwisz.