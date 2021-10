Kard. Nycz o małżeństwie: Związek mężczyzny i kobiety, wystarczy sięgnąć do Biblii

- Nie wolno i nie ma potrzeby szukać innej definicji małżeństwa, czy wręcz redefiniować małżeństwa, ponad to, że jest to w zamiarze Boga związek mężczyzny i kobiety pobłogosławiony przez stwórcę - mówił w niedzielę kard. Kazimierz Nycz do wiernych zebranych w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.