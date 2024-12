Karambol na Wschodnie Obwodnicy Wrocławia. Są ranni

Do wypadku, jak informuje serwis tuwroclaw.com, doszło w niedzielę przed godziną dziewiątą. Miało w niej uczestniczyć siedem pojazdów, w tym bus i sześć samochodów osobowych. Wydarzenie miało miejsce na moście nad Odrą, między Siechnicami a Łanami.

- Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy pracujących na miejscu zdarzenia, przyczyną było niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. W wyniku zdarzenia pięć osób zostało zabranych do szpitala, na szczęście są w stanie niezagrażającym ich zdrowiu - przekazał portalowi tuwroclaw.com Mateusz Ziętek z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.