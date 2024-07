Karambol na autostradzie A1. Droga jest zablokowana

Do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 9 na 384. kilometrze autostrady A1 pod Radomskiem w woj. łódzkim. Według policji z Łodzi na krótkim odcinku autostrady wydarzyły się trzy kolizje, w których uczestniczyło łącznie pięć pojazdów, w tym przyczepa kempingowa. Jedna osoba z kierujących pojazdami z urazem kręgosłupa została przetransportowana do szpitala.