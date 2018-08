Kandydatom do Sądu Najwyższego grożą dyscyplinarki. "Naruszyli godność zawodu"

Adwokat Marcin Smoczyński złożył wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec swoich 8 kolegów z warszawskiej palestry, którzy kandydują do SN. Środowisko sędziowskie pozostaje jednak podzielone w tej sprawie.

Środowisko prawnicze pozostaje podzielone ws. warszawskich adwokatów (East News, Fot: MAREK LASYK/REPORTER)

- Adwokaci kandydujący do Sądu Najwyższego naruszyli godność zawodu. Firmują i wykorzystują zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz SN, które godzą w krajowy porządek prawny - powiedział w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Smoczyński. Adwokat twierdzi, że chodzi o to, by wymienić skład Sądu Najwyższego mimo merytorycznych przesłanek.

W środowisku prawniczym nie ma zgodności, czy kandydaci do SN zasługują na kary dyscyplinarne. Zwolennicy sankcji wobec adwokatów podkreślają, że aspirujący do sędziowskiej togi sprzeniewierzyli się ślubowaniu adwokackiemu, w którym przyrzekali, że będą przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umocnienia porządku prawnego Rzeczpospolitej Polskiej.

Przeciwnicy nie widzą natomiast podstaw do ukarania adwokatów i wskazują, że postępują oni zgodnie z ustawą.

- To kompletne nieporozumienie. To również przykład wykorzystywania sądownictwa dyscyplinarnego do zwalczania adwokatów odmiennie myślących - twierdzi Andrzej Nogal, kandydat na sędziego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

Źródło: "Rzeczpospolita"