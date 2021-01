Kanclerz Merkel zbulwersowana wydarzeniami w Waszyngtonie

Kanclerz Angela Merkel (CDU) nazwała zdjęcia demonstrantów brutalnie wdzierających się do głównej siedziby Kongresu „szokującymi”. – Wywołały we mnie złość i smutek – przyznała, otwierając posiedzenie grupy parlamentarnej CSU w Berlinie i po raz pierwszy odnosząc się do najnowszych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych.