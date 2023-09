Kanada zbesztana przez mocarstwo. Uśmiechu dla Trudeau nie było

"Zagrażają społeczności indyjskiej"

Stosunki między dwoma krajami pozostają napięte. Do spotkania między przedstawicielami Kanady oraz Indii doszło podczas szczytu G20 w New Delhi. Jak podaje agencja Reutera, Modi nawiązał do trwających protestów Sikhów. Zdaniem indyjskiego premiera przedstawiciele sikhizmu zagrażają indyjskiej społeczności żyjącej w Kanadzie, ponadto niszczą obiekty dyplomatyczne i zachęcają do aktów przemocy przeciwko dyplomatom.