Kanada. Tragiczne skutki rekordowych upałów

W Kanadzie na ogół panuje chłodny klimat, dlatego fala upałów w tym kraju jest dla mieszkańców wyjątkowo trudna do zniesienia. Kanadyjczycy przywykli raczej do tego, że latem temperatury utrzymują się na umiarkowanym poziomie. Wiele domów nie posiada nawet klimatyzacji, dlatego niektórzy na czas największych upałów przenieśli się do klimatyzowanych hoteli lub do specjalnie przygotowanych schłodzonych hal.