Kanada: Brakuje marihuany po jej legalizacji

Marihuana w Kanadzie legalna jest od niespełna tygodnia i popyt na nią jest tak duży, że już jej brakuje w sklepach. Dostawcy nie są w stanie zdążyć z dowożeniem na czas.

Bill Blair, były szef policji w Toronto, twierdzi, że dostawcy nie nadążają z dowozem używki do odpowiednich sklepów, ale na dniach wszystko ma wrócić do normy. - Sprzedawcy mają jednak dobrą infrastrukturę i w końcu zapasy marihuany zostaną uzupełnione - gwarantował w rozmowie z "The Independent" Blair, który koordynował z ramienia rządu prace legislacyjne.