"Kamraci" grożą Niedzielskiemu. Jest decyzja ws. ochrony

Niedzielski: apeluję do wszystkich

W ocenie Niedzielskiego mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją w skali ogólnospołecznej. - Moje zagrożenie to jest oddzielna sprawa, ale czym innym jest to, że mamy tutaj do czynienia z organizacją, która sprzyja Putinowi, która jest podejrzewana o rosyjskie finansowanie, która propaguje treści faszystowskie, która m.in. (...) propaguje negatywny stosunek do szczepień - wyliczał.