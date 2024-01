Kamiński i Wąsik w osobnych więzieniach. Sąd wypowiedział się w sprawie ich zatrzymań

Wieczorem 9 stycznia byli ministrowie rządu PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim. Podstawą nakazu zatrzymania był prawomocny wyrok dwóch lat więzienia wydany 20 grudnia. Zostali oni przewiezieni do jednostek penitencjarnych. Początkowo był to areszt Warszawa-Grochów. Teraz już są rozdzieleni: Maciej Wąsik trafił do zakładu karnego w Przytułach Starych (niedaleko Ostrołęki), a Mariusz Kamiński do Radomia.