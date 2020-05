Kamil Kurosz zatrzymany. Były działacz Nowoczesnej groził politykom PiS

Kamil Kurosz to były lider Nowoczesnej w Przemyślu. "Zasłynął" szeregiem obraźliwych wpisów o politykach Prawa i Sprawiedliwości w mediach społecznościowych. Nawoływał m.in. do "fizycznej eliminacji Jarosława Kaczyńskiego" czy pisał o szubienicy dla członków rządu. Były działacz pisał też o "gazowaniu" czy "unicestwieniu". Obecnie konto mężczyzny zostało skasowane.

Sprawę do prokuratury zgłosił europoseł PiS Dominik Tarczyński. Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik poinformował, że Kurosz został zatrzymany przez policję w poniedziałek o 7 rano. Mężczyzna usłyszy zarzuty, najprawdopodobniej w związku z nawoływaniem do popełnienia przestępstwa. Grozi za to do 3 lat pozbawienia wolności.