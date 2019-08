Kamil Durczok - sprawa w toku. Śledztwo przejmuje inna prokuratura

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim przejęła śledztwo ws. dziennikarza Kamila Durczoka. Dziennikarz spowodował kolizję, kierując autem pod wpływem alkoholu.

Jak informuje Polsat News, powołując się na PAP, postępowanie w tej sprawie przejęła jednak Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim. Teraz to śledczy z tej prokuratury będzie składał zażalenie. Prokurator ma na to czas do poniedziałku.