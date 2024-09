Kamienie milowe? Rewizja? Płatności?Poznajmy język związany z KPO

Pieniądze za kamienie milowe

Wniosek o płatność to inaczej prośba do Komisji Europejskiej (KE) o przelew pieniędzy. W imieniu Polski składa go Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR). Może to zrobić dopiero po osiągnięciu konkretnych kamieni milowych. Np. po przyjęciu odpowiedniej ustawy, strategii albo kryteriów.