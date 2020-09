Warszawa. Zawodzą kamery w stołecznej komunikacji

Dane o awariach monitoringów ZTM ujawnił na wniosek o dostęp do informacji publicznej jednego z pasażerów, Karola Rajewskiego. Ten składał reklamację w sprawie swojego towarzysza podróży, który kupił bilet weekendowy, ale w trakcie kontroli nie potrafił go odnaleźć. Bilet odnalazł się po niewczasie, kiedy kontroler ZTM ukarał już pasażera.

Zaciekawiony pan Karol zapytał więc, ile takich awarii było od 1 czerwca do 1 września tego roku. Okazało się, że 190. "To już nie chodzi o tę karę, tylko o bezpieczeństwo pasażerów. Zaskoczeniem jest skala awarii monitoringu. A co jeżeli dojdzie w autobusie do pobicia i okaże się, że nie ma nagrania z monitoringu. Można postawić pytanie, czy Warszawiacy mogą czuć się bezpiecznie w komunikacji?” - mówi Karol Rajewski.