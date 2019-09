Kalisz. Zatrzymanie podejrzanego o zabicie szefa. Zobacz nagranie

Zatrzymano domniemanego zabójcę na fermie drobiu w Zadowicach. Podejrzanego mężczyznę zatrzymano na ulicy w Kaliszu. Służby zaalarmowali mieszkańcy, którzy zdjęcie Krzysztofa K. widzieli w mediach. Jest nagranie z obławy.

Krzysztofa K. policja szukała w całej centralnej Polsce od poniedziałku rano. To wtedy na farmie drobiu we wsi Zadowice pod Kaliszem miał strzelić do jej właściciela, a potem uciec. Zarządzono obławę, a policjanci mówią, że 53-latka ujęto dzięki informacjom od mieszkańców.